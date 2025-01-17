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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو قبل شروط سموتريتش بشأن اتفاق غزة فيما يتعلق بعودة الجيش الإسرائيلي للحرب والتحكم في المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
17-01-2025 | 02:56
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