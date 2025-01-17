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وزير الداخلية الإسرائيلي لسكرتير الحكومة: أطالب بعقد اجتماع هاتفي للحكومة اليوم للتصديق على الصفقة

Lebanon 24
17-01-2025 | 03:03
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