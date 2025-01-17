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وزارة الدفاع الروسية تعلن استعادة نحو ثلثي الأراضي التي استولت عليها أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية
Lebanon 24
17-01-2025
|
04:20
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