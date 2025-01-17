وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أن بلاده لن تقبل عودة حماس لحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

Lebanon 24