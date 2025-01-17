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وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أن بلاده لن تقبل عودة حماس لحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

Lebanon 24
17-01-2025 | 04:27
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