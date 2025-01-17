19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": الجيش يتحضر لدخول نحو 20 موقعاً في القطاع الشرقي كان قد أخلاها مع بداية العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
17-01-2025
|
05:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان ٢٤": ما يسمع من اصوات انفجارات في القطاع الشرقي ناجم عن قيام الجيش الاسرائيلي بعمليات نسف في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون
Lebanon 24
"لبنان ٢٤": ما يسمع من اصوات انفجارات في القطاع الشرقي ناجم عن قيام الجيش الاسرائيلي بعمليات نسف في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون
17/01/2025 14:12:07
17/01/2025 14:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف لمروحيات الجيش الإسرائيلي فوق تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة عند سفوح جبل الشيخ
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف لمروحيات الجيش الإسرائيلي فوق تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة عند سفوح جبل الشيخ
17/01/2025 14:12:07
17/01/2025 14:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش انتشر داخل بلدة رامية ونصب حاجزاً عند أطرافها الغربية لناحية مروحين حيث لا يزال العدوّ الإسرائيلي موجوداً
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش انتشر داخل بلدة رامية ونصب حاجزاً عند أطرافها الغربية لناحية مروحين حيث لا يزال العدوّ الإسرائيلي موجوداً
17/01/2025 14:12:07
17/01/2025 14:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن: هناك فرصة لـ"سلام مستدام" في لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
بلينكن: هناك فرصة لـ"سلام مستدام" في لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي
17/01/2025 14:12:07
17/01/2025 14:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... ناصيف زيتون لزوجته دانييلا رحمة: "الله يكون معك"
Lebanon 24
بالفيديو... ناصيف زيتون لزوجته دانييلا رحمة: "الله يكون معك"
08:34 | 2025-01-16
16/01/2025 08:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال داخل مستشفى وتدخّل الجيش... هذه تفاصيل ما جرى
Lebanon 24
إشكال داخل مستشفى وتدخّل الجيش... هذه تفاصيل ما جرى
07:56 | 2025-01-16
16/01/2025 07:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من تصميم زوجة فنان شهير.. السيدة الاولى تٌثير الجدل بإطلالتها من جديد (صور)
Lebanon 24
من تصميم زوجة فنان شهير.. السيدة الاولى تٌثير الجدل بإطلالتها من جديد (صور)
14:00 | 2025-01-16
16/01/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سعر صرف الدولار... هذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
Lebanon 24
عن سعر صرف الدولار... هذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
08:50 | 2025-01-16
16/01/2025 08:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح "فتاك" تمتلكه دولة عربيّة يُثير رعب إسرائيل... ما هو؟
Lebanon 24
سلاح "فتاك" تمتلكه دولة عربيّة يُثير رعب إسرائيل... ما هو؟
08:00 | 2025-01-16
16/01/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:10 | 2025-01-17
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية - الكولا نفق سليم سلام
07:05 | 2025-01-17
يسرائيل هيوم: سيتم نقل الأسرى الإسرائيليين من داخل غزة إلى الصليب الأحمر ومنهم إلى الجيش الإسرائيلي مباشرة
06:50 | 2025-01-17
الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار غزة
06:40 | 2025-01-17
رفع العلم الفرنسي في باحة قصر بعبدا وسط استقبال ماكرون
06:38 | 2025-01-17
وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر بعبدا
06:35 | 2025-01-17
سلام: لديّ تصور أولي للحكومة وسأعرضه على عون
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
17/01/2025 14:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
17/01/2025 14:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
17/01/2025 14:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24