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وزارة الداخلية السورية: إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية ومصادرتها

Lebanon 24
17-01-2025 | 05:49
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