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الإدارة العسكرية في كريفي ريه: قتلى وجرحى في هجوم صاروخيّ على مبان سكنية في المدينة جنوب شرقي أوكرانيا

Lebanon 24
17-01-2025 | 06:11
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