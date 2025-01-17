Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش: يجب أن يتوقف تنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان

Lebanon 24
17-01-2025 | 06:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن قائد القيادة الشمالية العسكرية: على الرغم من إنجازاتنا لن يتمكن أحد من منع عودة عناصر حزب الله إلى قرى جنوب لبنان
lebanon 24
17/01/2025 14:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان.. إليكم ما قالته الحكومة الإسرائيلية
lebanon 24
17/01/2025 14:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة العمليات العسكرية تدفع بتعزيزات عسكرية لضبط الحدود مع لبنان (العربية)
lebanon 24
17/01/2025 14:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعلن فرض حظر تجول في مدينة تلبيسة بمحافظة حمص خلال تنفيذ حملة ملاحقة مطلوبين
lebanon 24
17/01/2025 14:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:12 | 2025-01-17
07:10 | 2025-01-17
07:05 | 2025-01-17
06:50 | 2025-01-17
06:40 | 2025-01-17
06:38 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24