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سلام: سأبقى على تواصل مع بري والدستور يجمعنا

Lebanon 24
17-01-2025 | 06:33
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طوني فرنجيّة: لم نتكّلم لا بمشاركة ولا غيرها في الحكومة ولدى نواف سلام الحكمة الكافية لعدم تفويت هذه الفرصة ولإنقاذ لبنان والتواصل بين كلّ مكوّنات الوطن أمر ضروري والحكومة تتطلّب أكبر إجماع ممكن
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17/01/2025 14:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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