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ماكرون: سنواصل العمل على تدريب الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز عمل اليونيفيل لممارسة مهامها

Lebanon 24
17-01-2025 | 07:37
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