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الاتحاد الأوروبي: اتفاق وقف النار في غزة قد يكون خطوة باتجاه السلام رغم التحديات

Lebanon 24
17-01-2025 | 08:17
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