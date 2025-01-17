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قائد الإدارة السورية الجديدة ووزير الخارجية يلتقيان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم خان المدعي العام للمحكمة

Lebanon 24
17-01-2025 | 08:29
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