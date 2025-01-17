رئيس الجمهورية أكد امام الرئيس الفرنسي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراض التي لا تزال موجودة فيها ضمن المهلة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24