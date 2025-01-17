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الرئيس الروسي: ناقشنا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي سيسمح بعودة المعتقلين الفلسطينيين

Lebanon 24
17-01-2025 | 09:32
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