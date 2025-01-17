الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا مع وزير الخارجية المصري بحثا خلاله استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة بما يضمن تنفيذ الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

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