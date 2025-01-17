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إذاعة الجيش الإسرائيلي: من المتوقع إطلاق سراح 3 رهائن من غزة الأحد المقبل مقابل 95 محتجزا فلسطينيا

Lebanon 24
17-01-2025 | 10:36
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