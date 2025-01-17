Advertisement

أخبار عاجلة

جمهوريون في مجلس الشيوخ يقدمون مشروع قرار لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

Lebanon 24
17-01-2025 | 11:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: مجلس الأمن سيجتمع اليوم لمناقشة تهديدات منظمة الحوثي الإرهابية على الأمن العالمي
lebanon 24
17/01/2025 18:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اليمنية: نرحب بقرار كندا تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية
lebanon 24
17/01/2025 18:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تصدر تعليمات لبعثاتها في أوروبا بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
lebanon 24
17/01/2025 18:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي ويُحيله إلى مجلس الشيوخ
lebanon 24
17/01/2025 18:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:40 | 2025-01-17
11:39 | 2025-01-17
11:38 | 2025-01-17
11:29 | 2025-01-17
11:28 | 2025-01-17
11:24 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24