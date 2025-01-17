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رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام من قصر بعبدا: سنعمل 24 على 24 ساعة لإنجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الإنقاذية المطلوبة والأجواء أكثر من إيجابيّة

Lebanon 24
17-01-2025 | 11:40
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