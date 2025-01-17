سلام: أصرّيت على ماكرون أن يحصل الانسحاب الإسرائيلي فوراً وأن لا يتأخر ولا ساعة وإلا فإنّ هذا يُهدّد استقرار البلد ويجب على كلّ المجتمع الدولي أن يضغط في هذا الاتّجاه

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