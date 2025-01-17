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سلام: أصرّيت على ماكرون أن يحصل الانسحاب الإسرائيلي فوراً وأن لا يتأخر ولا ساعة وإلا فإنّ هذا يُهدّد استقرار البلد ويجب على كلّ المجتمع الدولي أن يضغط في هذا الاتّجاه

Lebanon 24
17-01-2025 | 11:43
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