سلام: نعوّل على دعم فرنسا ليس فقط في ما خصّ مؤتمر إعادة بناء لبنان ولكن أيضاً ما يُمكن إحياؤه من مشاريع سابقة لم تُنفّذ ويهمّنا مساعدة تقنية من فرنسا لتحديث القوانين وعمل المؤسسات

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