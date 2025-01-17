Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: الخطوط الجوية الفرنسية ستعيد تنظيم رحلاتها من وإلى لبنان قريبا

Lebanon 24
17-01-2025 | 11:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام تركي: الخطوط الجوية التركية تعلن عودة رحلاتها لمطاري دمشق وحلب قريبا
lebanon 24
17/01/2025 21:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا الموعد.. الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى دمشق
lebanon 24
17/01/2025 21:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيبحث إعادة إعمار لبنان خلال زيارته الجمعة
lebanon 24
17/01/2025 21:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيقف خلال زيارته إلى لبنان على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار
lebanon 24
17/01/2025 21:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:45 | 2025-01-17
13:33 | 2025-01-17
13:31 | 2025-01-17
13:30 | 2025-01-17
13:29 | 2025-01-17
13:25 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24