Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: النازحون بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان يعيشون ظروفا صعبة

Lebanon 24
17-01-2025 | 11:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: وجودي هنا فرصة لتكريم الشعب اللبناني وآلاف الضحايا بسبب الحرب الإسرائيلية التي فرضت على لبنان
lebanon 24
17/01/2025 20:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: عبّرت عن امتناني وتقديري للرئيس ميقاتي وللمهمة التي قام بها على مدى سنوات لخدمة الجميع في لبنان لاسيما خلال المرحلة الصعبة جدا بسبب الحرب الاخيرة
lebanon 24
17/01/2025 20:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش
lebanon 24
17/01/2025 20:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار سيوقف القتال ويزيد من المساعدات لسكان غزة الذين يعيشون ظروفا صعبة
lebanon 24
17/01/2025 20:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:45 | 2025-01-17
13:33 | 2025-01-17
13:31 | 2025-01-17
13:30 | 2025-01-17
13:29 | 2025-01-17
13:25 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24