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ماكرون: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش

Lebanon 24
17-01-2025 | 11:53
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