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ماكرون: فرنسا ستحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
17-01-2025 | 12:02
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