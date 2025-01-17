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الرئاسة الفلسطينية: نشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع

Lebanon 24
17-01-2025 | 12:14
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