Advertisement

أخبار عاجلة

المفوض العام للأونروا: النقاش مازال مستمرا بين الوسطاء والأمم المتحدة وإسرائيل بشأن مرحلة ما بعد توقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
17-01-2025 | 12:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأجيل اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار فيما لا تزال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة قائمة
lebanon 24
18/01/2025 02:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: وقف إطلاق النار سيستمر بالتزامن مع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية حتى في حال تجاوزت 6 أسابيع
lebanon 24
18/01/2025 02:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية قطر: نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
18/01/2025 02:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة هو الذي سيحسم موضوع ترابط مراحل اتفاق وقف إطلاق النار (الجزيرة)
lebanon 24
18/01/2025 02:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-01-17
18:41 | 2025-01-17
18:22 | 2025-01-17
18:13 | 2025-01-17
18:12 | 2025-01-17
17:58 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24