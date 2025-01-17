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الرئيس بري لـ الجديد عن إشراك الثنائي الشيعي في الحكومة: عندما يعرضُ علينا الرئيس المكلف الأسماء نوافق إذا كان الشخص كفوءًا ونرفضه إذا لم يكن كفوءاً "حتى لو كان خيي"

Lebanon 24
17-01-2025 | 13:00
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