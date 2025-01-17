Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن بوست: موظف سي إيه آي سابق يقر بتسريب سجلات سرية عن خطط إسرائيلية لضربة انتقامية ضد إيران العام الماضي

Lebanon 24
17-01-2025 | 13:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست عن مدير شؤون الأونروا في غزة: التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفي الوكالة
lebanon 24
18/01/2025 02:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سي بي إس عن وثائق: إف بي آي أحبط مؤامرة لتهديد أو قتل موظفي لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في فلوريدا
lebanon 24
18/01/2025 02:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الليلة الماضية التطورات في سوريا وإيران وغزة
lebanon 24
18/01/2025 02:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤول عراقي: السفارة الإيرانية في دمشق لا تزال تعمل رغم عمليات الإجلاء
lebanon 24
18/01/2025 02:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-01-17
18:41 | 2025-01-17
18:22 | 2025-01-17
18:13 | 2025-01-17
18:12 | 2025-01-17
17:58 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24