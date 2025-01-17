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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يستعد لتنفيذ الصفقة عبر خطة دفاعية في غزة وتعزيز قواته في الضفة الغربية

Lebanon 24
17-01-2025 | 13:31
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