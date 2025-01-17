Advertisement

أخبار عاجلة

المغرب يشيد بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو إلى إعطاء فرصة للسلام

Lebanon 24
17-01-2025 | 13:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الاردنية من قصر بعبدا: نؤكد على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
18/01/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: نرحب بوقف إطلاق النار في غزة الذي من شأنه أن يساعد في إرساء السلام الدائم وتخفيف معاناة الفلسطينيين
lebanon 24
18/01/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المنظمة الدولية للهجرة: نرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة ونحث الأطراف على إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين
lebanon 24
18/01/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يرحب بوقف إطلاق النار في غزة: الأمل بحل نهائي للقضية الفلسطينية
lebanon 24
18/01/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-01-17
18:41 | 2025-01-17
18:22 | 2025-01-17
18:13 | 2025-01-17
18:12 | 2025-01-17
17:58 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24