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تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أميركيين: لم ندقق في مستوطنين فرضنا عليهم عقوبات فأدرجنا اثنين أميركيي الجنسية

Lebanon 24
17-01-2025 | 14:15
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