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انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي وبن غفير وسموتريتش يصوتان ضد اتفاق غزة

Lebanon 24
17-01-2025 | 14:41
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