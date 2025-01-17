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مصدر مصري مطلع: الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود اتفاق غزة

Lebanon 24
17-01-2025 | 15:00
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