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يديعوت أحرونوت عن رؤساء الأجهزة الأمنية خلال اجتماع الحكومة: تقديراتنا أن لحماس مصلحة في احترام الاتفاق

Lebanon 24
17-01-2025 | 15:25
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