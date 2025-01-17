13
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"القناة 12 الإسرائيلية" عن نتنياهو: الرئيس ترامب سيدعم إسرائيل بشكل كامل في العوده إلى الحرب إذا تم انتهاك الاتفاق
Lebanon 24
17-01-2025
|
17:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: نتنياهو قال لحكومته إن ترامب سيدعم عودة إسرائيل للحرب بشكل كامل في حال انتهاك الاتفاق
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو قال لحكومته إن ترامب سيدعم عودة إسرائيل للحرب بشكل كامل في حال انتهاك الاتفاق
18/01/2025 02:34:07
18/01/2025 02:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"القناة 14 الإسرائيلية" عن ضابط كبير: كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة
Lebanon 24
"القناة 14 الإسرائيلية" عن ضابط كبير: كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة
18/01/2025 02:34:07
18/01/2025 02:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام الجامعة العربية: الاتفاق يجب أن يقود إلى وقف الحرب الإسرائيلية بشكل كامل على غزة
Lebanon 24
أمين عام الجامعة العربية: الاتفاق يجب أن يقود إلى وقف الحرب الإسرائيلية بشكل كامل على غزة
18/01/2025 02:34:07
18/01/2025 02:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مقرب من ترامب: الرئيس المنتخب لا يعتقد أن نتنياهو يمنع إبرام صفقة الرهائن
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مقرب من ترامب: الرئيس المنتخب لا يعتقد أن نتنياهو يمنع إبرام صفقة الرهائن
18/01/2025 02:34:07
18/01/2025 02:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة في مدرسة لبنانية.. "كروسان" قتلت الطفل "جو"!
Lebanon 24
مأساة في مدرسة لبنانية.. "كروسان" قتلت الطفل "جو"!
13:38 | 2025-01-17
17/01/2025 01:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ظلّ في المستشفى شهراً كاملاً... وفاة فنان قدير بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
ظلّ في المستشفى شهراً كاملاً... وفاة فنان قدير بعد معاناة مع المرض
07:22 | 2025-01-17
17/01/2025 07:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور جدتها نورا جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
بحضور جدتها نورا جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
02:33 | 2025-01-17
17/01/2025 02:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خُطوة جديدة مصرف لبنان.. 150 دولاراً لهؤلاء
Lebanon 24
خُطوة جديدة مصرف لبنان.. 150 دولاراً لهؤلاء
15:01 | 2025-01-17
17/01/2025 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "حزب الله"
Lebanon 24
قرار حاسم من "حزب الله"
01:45 | 2025-01-17
17/01/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:45 | 2025-01-17
موقع "واينت" الإسرائيلي: بعد أكثر من 7 ساعات من المداولات أقرت الحكومة صفقة سيُطلق بموجبها 33 أسيراً
18:41 | 2025-01-17
ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 في القصف الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي في خان يونس
18:22 | 2025-01-17
الحكومة الإسرائيلية: اتفاق الإفراج عن المختطفين سيدخل حيّز التنفيذ غداً الأحد
18:13 | 2025-01-17
وسائل إعلام إسرائيلية: 24 وزيرا في الحكومة أيّدوا الاتفاق و 8 وزراء عارضوه
18:12 | 2025-01-17
الحكومة الإسرائيلية توافق بشكل رسمي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:58 | 2025-01-17
وزير الخارجية الأميركي: الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة في الظروف الحالية
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
18/01/2025 02:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
18/01/2025 02:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
18/01/2025 02:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24