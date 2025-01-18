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استطلاع لمعاريف: 73% من الإسرائيليين يدعمون صفقة تبادل الأسرى و19% فقط يعارضونها

Lebanon 24
18-01-2025 | 01:02
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