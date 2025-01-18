Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الداخلية في غزة: سنبدأ الانتشار في محافظات القطاع فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

Lebanon 24
18-01-2025 | 02:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسّق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد
lebanon 24
18/01/2025 10:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية: نأمل أن يتم تنفيذ الاتفاق بفعالية وأن يؤدي إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
18/01/2025 10:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ستيفان دوجاريك: نظام الأمم المتحدة ككل في حالة تخطيط واستعداد مكثفين لموعد دخول وقف إطلاق النار حي~ز التنفيذ وكيف يمكننا زيادة المساعدات إلى قطاع غزة
lebanon 24
18/01/2025 10:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: إسرائيل تدرس البقاء في جنوب لبنان حتى بعد مرور الـ 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني وكثرة الأسلحة والبنى التحتية لحزب الله
lebanon 24
18/01/2025 10:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:26 | 2025-01-18
03:21 | 2025-01-18
03:21 | 2025-01-18
03:09 | 2025-01-18
03:09 | 2025-01-18
03:05 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24