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وزارة الداخلية في غزة: نهيب بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والتعاون مع الشرطة حرصا على أمنهم

Lebanon 24
18-01-2025 | 02:04
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