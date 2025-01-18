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يديعوت أحرونوت: التقديرات بأن 25 محتجزا على الأقل أحياء من بين 33 سيفرج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل

Lebanon 24
18-01-2025 | 02:10
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