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هآرتس عن والد أسيرة إسرائيلية قتلت في غزة: عدم قدرتنا على دفن موتانا أقصى إذلال للدولة من أعدائها

Lebanon 24
18-01-2025 | 02:42
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