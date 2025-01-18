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أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: مناقشة سلاح "حزب الله" يكون من خلال استراتيجية دفاعية

Lebanon 24
18-01-2025 | 02:59
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بدء كلمة أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
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18/01/2025 12:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
lebanon 24
18/01/2025 12:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عقيص: الشيخ نعيم قاسم يقول للبنانيين إن "حزب الله" لا يريد أن يبني دولة
lebanon 24
18/01/2025 12:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إسرائيل طلبت وقف إطلاق النار و"حزب الله" وافق من خلال الدولة اللبنانية وعند الهدنة كانت لدى المقاومة قدرة وازنة وحضور مقاوم وازن ومؤثر والمعركة لم تنتهِ على أساس أنه لم يعد لدينا قدرة بل على العكس من ذلك
lebanon 24
18/01/2025 12:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
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