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قاسم: إنتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون جاء بمساهمة من قبل حركة "أمل" و "حزب الله" وما من أحد يستطيع إقصاءنا

Lebanon 24
18-01-2025 | 03:01
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"رسالة واضحة".. هكذا علق "حزب الله" على انتخاب رئيس الجمهورية
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18/01/2025 12:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24" يتقدم من رئيس الجمهورية جوزاف عون بالتهنئة
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18/01/2025 12:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نحن في "حزب الله" حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتل النيابية بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة وهذا التوافق هو جلسة سانحة لنقلب صفحة باتجاه الإيجابية في لبنان ولا فرصة للإلغائيين في لبنان
lebanon 24
18/01/2025 12:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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