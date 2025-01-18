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الإسعاف الإسرائيلي: تعاملنا مع عدد من حالات الهلع والإصابات أثناء الهرولة إلى الملاجئ

Lebanon 24
18-01-2025 | 03:34
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