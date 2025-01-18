سي إن إن عن مصدر مطلع: نتنياهو أخبر مجلسه الأمني المصغر إنه تلقى ضمانات من المفاوضين بأن أميركا ستدعم العودة إلى الحرب إذا انهارت المحادثات المستقبلية مع حماس

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