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سلام بعد لقائه غوتيريش: مستمرون بالعمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
18-01-2025 | 05:26
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