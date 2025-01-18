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الاتحاد الأوروبي: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونؤكد ضرورة تنفيذ الصفقة بالكامل

Lebanon 24
18-01-2025 | 05:37
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