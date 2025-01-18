Advertisement

أخبار عاجلة

أبو حمزة: كثافة القصف الإسرائيلي تضعنا أمام مسارين إما أن تستقبل عائلات الأسرى أبناءها في توابيت أو في منازلهم

Lebanon 24
18-01-2025 | 05:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: على أهالي الأسرى الإسرائيليين مطالبة الاحتلال وقف القصف كي لا يقتل أبناؤهم
lebanon 24
18/01/2025 14:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: كان من الممكن إعادة يوسف وحمزة الزيادنة أحياء لو تم التوصل إلى اتفاق مبكر
lebanon 24
18/01/2025 14:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب وقف الحرب الآن وإعادة جميع المحتجزين لدى حماس
lebanon 24
18/01/2025 14:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها عن حياة المختطفين وتسعى لإطلاق سراحهم فورا
lebanon 24
18/01/2025 14:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:49 | 2025-01-18
07:48 | 2025-01-18
07:38 | 2025-01-18
07:38 | 2025-01-18
07:37 | 2025-01-18
07:36 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24