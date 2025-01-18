غوتيريش بعد لقائه بري: أكّدت للرئيس بري وقوف الامم المتحدة إلى جانب لبنان والحكومة ستُشكّل قريبًا ممثلة الفرقاء اللبنانيين جميعهم وعلى الجيش الاسرائيلي الانسحاب بعد انتهاء المهلة المحددة

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