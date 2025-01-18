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الرئيس المصري يؤكد خلال لقائه القائد العام للجيش الوطني الليبي أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقا مع الأمن القومي المصري

Lebanon 24
18-01-2025 | 06:30
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