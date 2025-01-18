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ممثل الرئيس الإيراني لشؤون اقتصاد البحار: يمكن التوصل لاتفاق مع واشنطن خلال شهرين أو 3 من بداية أي مفاوضات

Lebanon 24
18-01-2025 | 06:40
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